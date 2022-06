Le PSG s’apprête à mettre en place une nouvelle ère. Avec la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 et la prochaine nomination de Luis Campos dans un rôle de conseiller sportif, le club de la capitale souhaite passer un cap dans son projet. La prochaine étape sera de trouver le successeur de Mauricio Pochettino, dont l’avenir est quasiment scellé chez les Rouge & Bleu. Autre équation à résoudre pour la future direction sportive, dégraisser un effectif pléthorique. Outre certains joueurs indésirables (Ander Herrera, Julian Draxler ou Mauro Icardi), les champions de France en titre devront également réfléchir à l’avenir des joueurs dont le contrat se termine en juin 2023, à l’image de Leandro Paredes.

Une recrue à 47M€ qui déçoit dans son ensemble

Recruté au prix de 47M€ en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg lors du mercato hivernal 2019, Leandro Paredes avait paraphé un contrat de quatre ans et demi et avait pour objectif d’apporter sa qualité technique dans un milieu de terrain en manque de joueurs à cette période de l’année. Mais après trois ans et demi dans la capitale française, le bilan de l’international argentin (44 sélections) reste très contrasté voire décevant. S’il reste de loin, avec Marco Verratti, le milieu de terrain le plus technique de l’effectif et avec une qualité de passe au-dessus de la moyenne, l’Argentin de bientôt 28 ans (le 29 juin prochain) n’est jamais apparu comme un titulaire indiscutable face à ses concurrents Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira ou encore Georginio Wijnaldum.

Pourtant, l’ancien de l’AS Roma possède quelques matches références notamment en Ligue des champions comme en atteste son match retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund en mars 2020 (2-0), son Final 8 à Lisbonne ou encore son huitième de finale aller face au FC Barcelone (4-1) au Camp Nou en février 2021. Cependant, entre méforme physique, blessures et mauvaises performances, Leandro Paredes n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. De plus, le natif de San Justo (en Argentine) se montre trop peu décisif avec le maillot parisien. En 113 matches avec le PSG toutes compétitions confondues, le vainqueur de la Copa America 2021 a seulement marqué à 3 reprises et délivré 9 passes décisives. Soit une moyenne d’un but et trois passes décisives par an.

Une saison 2021-2022 marquée par les blessures

La saison 2021-2022 est très certainement l’exercice le plus décevant de Leandro Paredes depuis son arrivée au PSG. Auréolé d’un titre de champion d’Amérique du Sud, l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg a déçu cette saison, malgré l’arrivée de son compatriote et ami, Lionel Messi. En effet, il est le milieu de terrain le moins utilisé par Mauricio Pochettino avec seulement 22 matches disputés toutes compétitions confondues (1.245 minutes) loin derrière Danilo Pereira (37 matches / 2.623 minutes), Marco Verratti (32 matches / 2.621 minutes), Idrissa Gueye (33 matches / 2.043 minutes), Georginio Wijnaldum (38 matches disputés / 1.992 minutes) et Ander Herrera (28 matches / 1.634 minutes). Entre retour tardif au PSG, après la victoire en Copa America, les nombreux pépins physiques (cuisse, adducteurs et abducteurs) et les choix tactiques de Mauricio Pochettino, Leandro Paredes n’a jamais réussi à enchaîner avec les Rouge & Bleu cette saison. Surtout, le joueur de 27 ans a régulièrement été appelé par le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, malgré ses pépins physiques. Des incessants allers-retours entre l’Argentine et le France qui ont joué sur l’état physique du joueur. Au final, le milieu défensif a manqué les derniers mois de compétition en raison d’une pubalgie.

Selon vous, le PSG doit-il vendre Leandro Paredes à un an du terme de son contrat. Souvent dans le viseur de clubs italiens (AS Roma, Juventus Turin, Inter Milan), l’Argentin garde une certaine cote en Serie A. Autre possibilité pour les Rouge & Bleu, conserver Leandro Paredes jusqu’à la fin de son bail ou le prolonger de quelques années supplémentaires. Partagez votre avis dans les commentaires.

Bilan de Leandro Paredes au PSG*

Ligue 1 : 69 matches disputés : 2 buts et 7 passes décisives / 11 cartons jaunes et 1 carton rouge

: 69 matches disputés : 2 buts et 7 passes décisives / 11 cartons jaunes et 1 carton rouge Ligue des champions : 21 matches disputés : 1 passe décisive / 10 cartons jaunes

: 21 matches disputés : 1 passe décisive / 10 cartons jaunes Coupe de France : 17 matches disputés : 1 but et 1 passe décisive / 7 cartons jaunes

: 17 matches disputés : 1 but et 1 passe décisive / 7 cartons jaunes Coupe de la Ligue : 4 matches disputés : 1 carton jaune

: 4 matches disputés : 1 carton jaune Trophée des Champions : 2 matches disputés

Saison 2018-2019 (arrivée en janvier 2019) : 22 matches disputés (1.577 minutes) : 2 passes décisives

(arrivée en janvier 2019) : 22 matches disputés (1.577 minutes) : 2 passes décisives Saison 2019-2020 : 33 matches disputés (1.750 minutes) : 1 but et 1 passe décisive

: 33 matches disputés (1.750 minutes) : 1 but et 1 passe décisive Saison 2020-2021 : 36 matches disputés (2.570 minutes) : 1 but et 4 passes décisives

: 36 matches disputés (2.570 minutes) : 1 but et 4 passes décisives Saison 2021-2022 : 22 matches disputés (1.244 minutes) : 1 but et 2 passes décisives

*Source : Transfermarkt