Le PSG souhaite toujours se renforcer pour atteindre ses objectifs. Alors que ces dernières années, les dirigeants parisiens ont scruté en majorité des joueurs en fin de contrat, cet été ils pourraient se pencher sur des joueurs à qui il ne reste qu’un an de contrat. Luis Campos, conseiller sportif des Rouge & Bleu, aime recruter des joueurs dans cette situation.

Cet été, le PSG va vouloir se renforcer afin d’être compétitif dans sa quête de victoire dans toutes les compétitions auxquelles il va participer. Sur l’effectif actuel, il y a plusieurs interrogations. En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos et Lionel Messi ne savent pas encore s’ils poursuivront l’aventure une troisième saison chez les Rouge & Bleu. Le club de la capitale devra aussi gérer les retours de ses indésirables. Avec les contraintes du fair play financier, le PSG va devoir aussi vendre certains de ses éléments pour pouvoir bien se renforcer. Des joueurs en fin de contrat en juin 2024 pourrait intéresser le PSG.

En défense, un défenseur central supplémentaire même avec Skriniar ?

La défense centrale risque d’être un chantier prioritaire pour le mercato estival du PSG. Même si Milan Skriniar va renforcer les rangs des Rouge & Bleu, les dirigeants pourraient se pencher sur d’autres pistes. Gravement blessé au tendon d’Achille et absent jusqu’à l’automne prochain, Presnel Kimpembe manquera le début de saison 2023/2024. En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos ne sait pas encore s’il sera toujours parisien le 1er juillet prochain. Avec cette incertitude, le PSG devrait sûrement recruter un défenseur central. Dans cette optique, Benjamin Pavard pourrait être une bonne piste. En fin de contrat dans un an, l’ancien lillois – qui souhaite jouer en défense centrale – a expliqué qu’il aimerait peut-être changer d’air après quatre ans au Bayern. Une piste qui aurait pu aussi être intéressante pour le PSG, Tiago Djalo. Le défenseur central portugais de Lille (22 ans) connaît la Ligue 1 et performe avec les Lillois. Mais il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur droit et sera absent entre six et huit mois.

Apporter de la qualité au milieu au côté de Verratti

L’été dernier, le PSG a recruté plusieurs milieux de terrain. Mais Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz ou Carlos Soler n’ont pas répondu présents. L’ancien du FC Porto a réalisé des bons débuts avant de rentrer dans le rang. Son compatriote a été trop souvent blessé alors que les Espagnols affichent des performances décevantes. Pour ramener encore plus de qualité à leur entrejeu, les dirigeants parisiens pourraient se pencher du côté de Chelsea. Le club anglais, qui a recruté à tour de bras depuis son rachat, va devoir dégraisser cet été. Et un joueur pourrait être intéressant pour les Rouge & Bleu, Mateo Kovacic. Le Croate n’est pas un titulaire indiscutable à Londres et pourrait voir d’un bon oeil une arrivée au PSG. Il est estimé à 40 millions d’euros. Performant à l’Inter, Hakan Calhanoglu, estimé à 35 millions d’euros, pourrait être une piste intéressante comme Thiago Alcantara (Liverpool). Plus proche, l’international français de Monaco, Youssouf Fofana. Déjà annoncé dans le viseur du PSG, il n’a pas caché qu’une arrivée à Paris pourrait l’intéresser. Enzo Le Fée peut aussi entrer dans la liste. Il a expliqué qu’il avait fait le tour à Lorient et qu’il souhaitait se lancer dans un nouveau challenge. Dans son souhait de franciser l’effectif, Le Fée pourrait être une bonne pioche, qui pourrait coûter « seulement » 25 millions d’euros.

Recruter un vrai numéro 9

Avec la MNM, le PSG joue sans un vrai numéro 9. Pour pouvoir varier son jeu, il pourrait se pencher sur un renfort à ce poste. Et dans cette optique, un joueur de Ligue 1 pourrait convenir, Wissam Ben Yedder. Le capitaine de Monaco performe depuis de très nombreuses saisons et atteint très souvent la barre des 15-20 buts en championnat. C’est l’une des valeurs sûres de la Ligue 1 et qui pourrait bien s’entendre avec Kylian Mbappé. Dans cette recherche de numéro 9, il y a aussi Harry Kane qui arrive en fin de contrat en juin 2024. Après 12 ans à Tottenham, il pourrait vouloir quitter les Spurs. Mais cela s’annonce difficile avec son prix et la concurrence de Manchester United ou du Bayern. Avec l’incertitude autour de Lionel Messi, le PSG pourrait aussi chercher un ailier. Déjà annoncé dans le viseur des Rouge & Bleu, Rafael Leao pourrait être une bonne pioche. Jeune, talentueux, il serait, avec Mbappé, une autre solution pour jouer dans la profondeur et dans le dos de la défense adversaire.