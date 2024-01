Fin de la collaboration entre Jordan et PSG ?

Le Paris Saint-Germain a su se bâtir une véritable réputation à l’international. Depuis l’arrivée du Qatar, l’image du club a été développée massivement, multipliant les partenariats et sponsors étrangers. C’est justement le cas entre la filiale de Nike, Jordan Brand.

Encore deux saisons avec Jordan

En collaboration depuis 2018, Jordan et le PSG ont marqué les esprits. C’est la première fois qu’un club de football lance une collection avec Jordan. L’objectif de la marque au Jumpman, s’implanter fortement dans l’une des capitales mondiales de la culture street. Mais aussi dans un des clubs les plus en vue de la planète au niveau sportif. En revanche, comme tout partenaire, il y a toujours une fin. Foot Mercato l’a annoncé, Nike et Jordan ont décidé de mettre fin au tandem Jordan x PSG.

Les deux parties travailleront encore deux saisons, soit jusqu’à la saison 2025/2026. Cette rupture ne remet pas en cause le deal entre Nike et le PSG qui court jusqu’en 2032. Les raisons de la fin de cette collaboration sont simples. Les ventes ont commencé à s’essouffler. Nike et Jordan ne savent pas comment ils peuvent faire repartir les ventes. Un club londonien est évoqué pour prendre le relais avec Jordan.

