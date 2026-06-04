Fin de la piste menant à Aleksey Batrakov pour le PSG ?

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Aleksey Batrakov est associé au PSG. On évoquait même une arrivée proche d’être conclue. Mais cette piste menant au joueur du Lokomotiv Moscou pourrait finalement se fermer.

Le PSG devrait se montrer actif lors du mercato estival. Ces dernières semaines, le nom Aleksey Batrakov était associé au PSG. Brillant avec le Lokomotiv Moscou (36 matches, 17 buts, 13 passes décisives), le milieu offensif russe (20 ans) avait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Luis Campos devait même se déplacer en Russie pour négocier avec le Lokomotiv, alors que son agent expliquait que son joueur à 95 % de chances de signer au PSG.

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Le PSG ne compte pas accélérer dans ce dossier

Mais selon les informations du Parisien, malgré l’intérêt porté à son profil, le dossier ne devrait pas aller plus loin. Après avoir étudié l’opportunité, le PSG ne compte pas accélérer sur cette piste et privilégie aujourd’hui d’autres options pour renforcer l’équipe. L’une d’elles pourrait être celle menant à Eli Junior Kroupi. Mais si sa situation est surveillée, Paris n’a pas pour autant entrepris de démarche concrète. Dans le même temps, plusieurs autres grands clubs européens ont déjà pris position sur le dossier du jeune avant-centre, assure le quotidien francilien. Enfin, Le Parisien confirme qu’Alessandro Longoni devrait être la première recrue du PSG lors de ce mercato estival 2026.









