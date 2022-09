Annoncé dans le viseur du Napoli lors des derniers jours du mercato estival, Keylor Navas ne devrait pas avoir une seconde chance de rejoindre le club italien cet hiver si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse italienne.

À deux ans de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Keylor Navas est dans une impasse dans la capitale française. Barré par Gianluigi Donnarumma, le portier costaricien ne peut se contenter que de miettes cette saison. Christophe Galtier a d’ores et déjà prévenu que l’international italien est son gardien numéro 1, quand bien même il offrira quelques opportunités à l’ancien dernier rempart du Real Madrid – comme avec tout bon numéro 2. Cependant, il est clair que ce temps de jeu sera loin de satisfaire un compétiteur comme Keylor Navas.

Le joueur de 35 ans avait anticipé la situation et souhaitait logiquement quitter le PSG cet été après une saison 2021/2022 sous la pression de Gigio Donarumma. En ce sens, Keylor Navas a longuement été cité du côté du Napoli. Problème, le dossier est définitivement tombé à l’eau le 1er septembre, Paris et le club italien ne parvenant pas à se mettre d’accord sur les modalités de l’opération tandis qu’un désaccord était également évoqué entre le gardien et l’écurie parisienne. Quelques jours plus tard, la presse grecque a annoncé que l’Olympiakos s’était vu proposer les services du Costaricien dans les dernières heures du mercato estival en Grèce. Problème, la perspective de rejoindre le club basé au Pirée n’a pas séduit le triple vainqueur de la Ligue des champions.

Keylor Navas ne rejoindra pas le Napoli

L’échec de la piste Olympiakos a définitivement conduit Keylor Navas à rester au PSG, au moins pour cette première partie de saison. La presse italienne évoquait à la fin de l’été la possibilité d’une nouvelle tentative de Naples en janvier, laissant donc une porte ouverte pour le Costaricien au coeur de l’hiver. Seulement voilà, cette situation a maintenant évolué si l’on en croit les informations dévoilées par La Gazzetta dello Sport.

Le quotidien italien au papier rose indique effectivement que le Napoli a tout simplement écarté la piste menant à Keylor Navas de manière définitive. Le club italien et son directeur sportif Cristiano Giuntoli seraient maintenant pleinement focalisés sur la prolongation du contrat d’Alex Meret avec un salaire net évoqué de 1,7-1,8 M€/an. Le PSG et son expérimenté gardien devront donc trouver une autre solution pour se séparer au cours du mois de janvier si l’idée est toujours d’actualité à ce moment-là.