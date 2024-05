Finale CDF – Les notes des joueurs du PSG dans la presse

Hier soir, le PSG a remporté sa 15e Coupe de France contre Lyon. La victoire d’un collectif ponctuée par un très bon match d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

À la Decathlon Arena de Lille, le PSG jouait son dernier match de la saison avec la finale de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais. Dans un match totalement maîtrisé, même s’il a réussi à relancer les lyonnais en début de seconde période, le club de la capitale s’est logiquement imposé contre Lyon grâce à des buts d’Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz. L’international français a sans aucun doute été l’homme du match. Absent depuis deux matches, le numéro 11 du PSG a été dans tous les bons coups offensifs des Rouge & Bleu, ouvrant le score de la tête, une rareté pour lui (seulement son troisième but de la tête en carrière) et étant impliqué sur le but du milieu de terrain espagnol. Il a aussi aidé défensivement. Dans l’Equipe et Le Parisien, l’international français a obtenu la note de 8. « Une entame discrète où il n’a pas fait les bons choix (8e). Mais avec son sens du jeu et de la percussion, il a été de tous les bons coups ensuite (41, 45e, 49e, 61e, 66e), ouvrant le score de la tête, une rareté (23e), avant de servir Ruiz sur le 2e (34e). Le générateur de danger n°1 de cette équipe, c’est lui », analyse le quotidien sportif. « Lancé par son festival de dribbles à la 9e minute, il a fait de grosses différences ! Étrangement seul à la réception du centre de Mendes, il place sa tête sans problème pour l’ouverture du score (0-1, 23e) et donne le but du break à Ruiz d’un bon centre (0-2, 34e). Pas loin d’offrir un doublé à l’Espagnol, il donne deux nouveaux caviars (49e, 61e) et tape le poteau (66e) », explique le quotidien francilien.

Une défense au rendez-vous

Les deux quotidiens ont aussi aimé les prestations de Nuno Mendes et Fabian Ruiz, deuxième buteur du PSG hier soir, qui ont obtenu chacun un 7. « On peut regretter son marquage un peu laxiste sur O’Brien (1-2, 55e) mais, pour le reste, l’Espagnol, positionné assez haut sur le terrain, a vraiment été bon sur l’ensemble du match. Il marque en deux temps (0-2, 34e) et manque de précision pour s’offrir le doublé avant la pause (45e) », indique Le Parisien. Les deux publications ont aussi souligné le très bon match de Vitinha, meilleur joueur du PSG cette saison selon son entraîneur, qui a obtenu un 7 dans l’Equipe et un 7,5 dans Le Parisien. « Il illumine le visage de ce PSG à chaque fois qu’il est sur la pelouse. Rayonnant devant la défense, toujours juste dans l’utilisation du ballon, il a encore été la plaque tournante du milieu parisien. Il contre un tir de Lacazette qui prenait le chemin du but », vante le quotidien francilien. Enfin, pour son dernier match avec le PSG, Kylian Mbappé a été poussif. Il obtient un 4 dans l’Equipe et un 5,5 dans Le Parisien. « Il dégage toujours une impression mitigée sur le plan athlétique. Il a fait peu de différences n’a pas eu de réussite dans ses tentatives (32e, 41e, 49e, 60e, 85e), parfois forcées car on sent qu’il voulait marquer le coup pour sa dernière. Mais il a essayé jusqu’au bout. Une belle passe pour Zaïre-Emery (51e) », analyse l’Equipe.