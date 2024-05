Ce samedi soir (21 heures, BeIN Sports 1, France 2), le PSG affronte Lyon en finale de la Coupe de France. Les Parisiens tenteront de remporter leur 15e Coupe de France.

Le PSG joue son dernier match de la saison ce samedi soir avec la finale de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais. Après avoir remporté le Trophée des champions et la Ligue 1, le club de la capitale voudra s’offrir la Coupe de France afin de tout rafler sur la scène hexagonale et de terminer son exercice 2023-2024 de la meilleure des manières. Pour cette rencontre contre les Lyonnais, Luis Enrique devrait aligner une équipe quasiment type. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est attendu. En défense, Lucas Beraldo devrait être associé à Marquinhos en défense centrale, alors qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont annoncés dans les couloirs. Au milieu, Warren Zaïre-Emery devrait être associé à Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, Kylian Mbappé devrait être titulaire pour son dernier match avec le PSG. Il serait associé à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola en attaque.

Dans moins d’une heure et demie, le PSG affrontera donc l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France. Comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Dimanche dernier, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Metz lors de la dernière journée de Ligue 1 grâce à des buts de Carlos Soler et Lee Kang-in (2-0). Un score qui avait été annoncé ici par safet, Trèsbref et freeed. Bravo à eux !