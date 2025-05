Finalement pas de fan zone au Stade Charlety pour PSG / Inter

Le 31 mai (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Un temps envisagé, le Stade Charlety n’accueillera pas de fan zone.

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera l’Inter Milan sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich le 31 mai prochain. Pour les supporters parisiens qui n’ont pas eu la chance de se procurer une place de la finale, le club de la capitale a ouvert une billetterie pour assister à la finale depuis le Parc des Princes. La ville de Paris souhaitait aussi organiser sa fan zone pour que les Parisiens puissent suivre ce moment historique ensemble. Mais les autorités n’étaient pas vraiment pour, surtout dans la ville. Il parlait alors d’un lieu clos. Et la possibilité de la faire au Stade Charlety avait été envisagée.

Les abords du Parc des Princes et les Champs-Élysées déjà sous haute surveillance

Mais il n’y aura pas de fan zone dans ce stade. Comme le rapporte Le Parisien, après de longues réunions et de nombreux échanges, la Ville de Paris et la préfecture de police (PP) n’ont pas trouvé de terrain d’entente quant à l’installation d’une fan-zone pour la retransmission de la finale de la Ligue des champions du PSG le samedi 31 mai. « La PP nous a fait clairement comprendre qu’elle ne pouvait pas disperser ses forces aux quatre coins de la capitale et on ne peut pas faire sans la police, ce ne serait pas raisonnable. On passe à côté de cette belle fête collective, entre frustration et raison », résume une source bien informée », indique le quotidien francilien. Outre les abords du Parc des Princes, les Champs-Élysées seront aussi sous haute surveillance. Alors, la création d’un troisième point chaud à surveiller nécessitait trop d’effectifs de police. « Surtout qu’il y a aussi Roland-Garros et les célébrations le lendemain en cas de victoire », dénombre une autre source, conclut Le Parisien.