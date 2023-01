Dans un peu plus d’un mois, le PSG reçoit le Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre que ne jouera pas Manuel Neuer, qui s’est gravement blessé au ski après l’élimination de l’Allemagne en Coupe du monde. Alors qu’il devait être remplacé par Yann Sommer, ce ne serait plus d’actualité.

Le 14 février, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, le club bavarois devra faire sans son gardien, Manuel Neuer. Blessé à la jambe au ski après la Coupe du monde, il a dû se faire opérer et sera absent jusqu’à la fin de la saison. Les dirigeants bavarois se sont alors penchés sur le recrutement d’un remplaçant. Ces derniers jours, un joueur tenait la corde, Yann Sommer du Borussia Mönchengladbach. Mais l’international suisse ne devrait finalement pas rejoindre le leader de Bundesliga.

Roland Virkus, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, a fermé la porte à un départ de son gardien lors du mercato hivernal. « On ne laissera pas Yann Sommer partir en janvier. Nous avons aussi informé le Bayern« , explique le dirigeant allemand dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Le journaliste italien spécialiste du mercato indique que le Bayern Munich va désormais se concentrer sur Alexander Nübel, gardien de l’AS Monaco, qui a été prêté la saison dernière pour deux ans au club du Rocher par…le Bayern Munich.

Borussia Mönchengladbach director Roland Virkus: “We will not let Yann Sommer go in January. We have also informed Bayern”, he told @rponline 🚨🔴 #transfers

Sommer remains target for Inter as free agent for June.

FC Bayern will now focused Alex Nübel deal with Monaco. pic.twitter.com/Pc7GcIkeD9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2023