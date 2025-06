Flamengo, le Bayern, les vacances… la conférence de presse de Luis Enrique

Pour ses huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG s’est imposé contre l’Inter Miami (4-0). Luis Enrique s’est projeté sur la suite de la compétition.

Mission accomplie pour le PSG. Dans l’obligation de remporter sa rencontre face à l’Inter Miami pour continuer dans la compétition, les champions d’Europe n’ont pas tremblé avec une victoire facile face à l’équipe de Leo Messi (4-0), avec un match maîtrisé du début à la fin. Désormais, les joueurs de Luis Enrique devront patienter pour connaître leur adversaire pour les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs : le Bayern Munich ou Flamengo.

Votre objectif ?

« Nous devons nous concentrer sur cette compétition, les vacances ne m’intéressent pas. Nous devons penser à récupérer pour le prochain match et penser que nous allons affronter Flamengo ou le Bayern. Il faut préparer ce match de la meilleure façon et restez concentré. Évidemment, je n’ai pas de préférence entre l’un ou l’autre. »

Votre avis sur ce match ?

« Je dois dire que nous nous sentons très bien, nous avons commencé le match presque parfaitement, avec la possession du ballon, nous avons créé beaucoup d’occasions et avons marqué. La deuxième mi-temps était différente, mais nous avons très bien réussi. Je suis très heureux. »

La différence avec Botafogo ?

« Le match face à Botafogo était fermée, et dans sa surface avec 10 joueurs. Onze avec le gardien de but, et ils se sont très bien défendus. La plupart de mes équipes sont dominantes, et nous connaissons bien ce genre de situations. Nous connaissons bien ces matchs contre des équipes qui défendent avec onze joueurs. Aujourd’hui, nous avons vu deux équipes qui ont essayé de jouer un bon football. »