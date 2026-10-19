Flick : « Nous allons jouer contre probablement la meilleure équipe des deux dernières saisons »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Hansi Flick estime que ce choc est un vrai test pour son équipe.

Depuis le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, l’affiche de la troisième journée qui oppose le PSG au FC Barcelone au Parc des Princes est attendue de très nombreux observateurs du football. Demain soir, les deux meilleures équipes d’Europe s’affrontent donc à Paris. À la veille de ce choc, Hansi Flick s’est présenté en conférence de presse. Le coach allemand du FC Barcelone s’est montré élogieux envers Luis Enrique avant de parler d’un vrai test pour son équipe.

« J’adore voir l’évolution de Luis Enrique«

« J’adore la dynamique du PSG, l’intensité et le pressing qu’ils mettent. La façon dont les joueurs jouent, dans un schéma très flexible, malgré les nombreuses rotations. J’adore voir l’évolution de Luis Enrique. La façon dont son équipe a évolué, c’est incroyable. Il fait un travail fantastique. Le match contre le PSG ? Un très bon test pour savoir où nous en sommes. J’aimerais que mon équipe joue avec confiance et courage. Nous allons jouer contre probablement la meilleure équipe des deux dernières saisons. Nous jouons avec notre style depuis le début de saison. Nous nous créons beaucoup d’occasions. Les joueurs sont prêts et heureux d’affronter le PSG. » Le coach allemand a également expliqué que Raphinha, de retour de blessure ce week-end contre le Betis Séville, pourrait être titulaire demain. « Clairement, il est disponible. Il peut être titulaire. »

« C’est la meilleure équipe que nous puissions affronter »

Lors de cette conférence de presse, Hansi Flick était accompagné de Pedri. Le milieu de terrain estime que cette rencontre devrait se jouer au milieu. « J’imagine une très belle bataille au milieu. Les deux milieux de terrain souffrent sans ballon, donc celui qui aura le ballon demain va certainement faire basculer le match de son côté. Nous sommes dans une bonne dynamique et nous sommes très confiants. » L’international espagnol n’a pas voulu parler de ce PSG / FC Barcelone comme d’une finale avant l’heure. « On prend ça comme un match très difficile contre un adversaire très compliqué. Ce n’est pas encore une finale, il en manque beaucoup avant une finale. Mais c’est un très bon adversaire pour se tester. » Pedri a aussi été questionné sur un possible esprit de revanche du côté du Barça. « Quand quelqu’un te bat et t’élimine, tu as envie de le vaincre à l’édition suivante. C’est la meilleure équipe que nous puissions affronter. Je vais faire en sorte de m’amuser et que tout le monde s’amuse en regardant ce match. » Il a enfin encensé Ousmane Dembélé, joueur dont il est proche depuis son passage en Catalogne. « C’est un joueur qui m’a toujours impressionné, ce qu’il faisait à l’entraînement était hors du commun. C’est un joueur qui fait des différences, il a explosé ici. Cette régularité lui a permis de gagner le Ballon d’or. C’est un joueur de classe mondiale et en plus, c’est un très bon ami. »



