Flocage spécial pour le PSG lors du match contre le RC Lens

Ce mercredi soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Lens en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les Parisiens porteront un flocage spécial.

Le PSG peut s’offrir le titre de champion de France ce mercredi soir contre Lens lors du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. S’il s’impose ou concède le nul, le club de la capitale sera officiellement titré champion de France. Pour cette rencontre contre son dauphin, le PSG jouera avec son maillot Night édition. Et il abordera un flocage spécial.

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Le personnage Labubu floqué sur le dos du maillot

Comme il l’a expliqué sur son compte X, le PSG portera un flocage spécial inspiré de Labubu. « Cette initiative illustre la volonté du Club de renforcer son positionnement à la croisée du sport, de la mode et de la culture contemporaine, tout en poursuivant son rayonnement international à travers les activations Ici C’est Paris – La Maison« , explique le PSG. Le célèbre personnage Labubu est placé dans le dos autour du numéro des joueurs. Un flocage qui est disponible sur la boutique en ligne du PSG.