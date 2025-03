Flocage spécial pour les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, la LFP a décidé de lancer une campagne originale avec un flocage « WO = MAN » pour tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end.

Ce samedi après-midi, le PSG se déplace à Rennes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, pour la première fois dans l’histoire du championnat de France, les deux équipes aborderont le même flocage. En effet, la Ligue de football professionnel (LFP) lance une campagne originale à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée ce samedi 8 mars, comme elle l’explique dans un communiqué. Le slogan « WO = MAN » sera en effet floqué sur l’ensemble des maillots des clubs des deux divisions professionnelles à la place des noms des joueurs. Il apparaîtra également sur les ballons des matches.

Une mobilisation comme jamais

La LFP indique que ce geste fort et symbolique s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions ambitieux lancé par le football professionnel pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans les stades. Des groupes de travail ont ainsi été constitués pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du football, avec le soutien des associations Colosse aux pieds d’argile, la Fondation pour le Sport Inclusif et Her Game Too. Pour la campagne « WO = MAN », la LFP a souhaité mobiliser tout l’écosystème du foot, et notamment ses partenaires. Des clips ont été tournés dans différents clubs avec le concours de joueurs comme Alexandre Lacazette (Lyon), Bradley Barcola (PSG) ou encore Denis Zakaria (Monaco). On les voit floquer un maillot de leur club.