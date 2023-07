Alors que Kylian Mbappé a été écarté par le PSG de la tournée estivale au Japon, son avenir sous les cieux parisiens s’assombrit. Un conflit ouvert entre l’attaquant parisien et ses dirigeants qui facilite davantage la création de son chemin vers le Real Madrid.

En effet après sa décision annoncée de ne pas activer son année supplémentaire en option intégré à son contrat avec le PSG, le champion du monde 2018 s’est vu quelque peu bousculé par sa direction. Entre l’ultimatum posé par Nasser Al-Khelaïfi et la mise à l’écart du groupe en partance pour le Japan Tour 2023, Kylian Mbappé est bien la cible de la direction du Paris Saint-Germain, qui de son côté souhaite faire passer son message comme il le faut. Un conflit ouvert qui, même s’il n’était pas nécessaire, alimentera dans les prochains jours et prochaines semaines, de multiples rumeurs et informations quant à un départ du numéro 7 du PSG pour le Real Madrid. C’est en tous cas le jeu auquel se prête d’ores et déjà la presse espagnole. En effet, en marge des élections législatives qui se tiennent actuellement en Espagne, le président du club madrilène a été interrogé sur le sujet qu’est Kylian Mbappé depuis le début de l’été : « Mbappé ? Je suis toujours très tranquille. Aujourd’hui, on vote. On ne pense à rien d’autre, c’est un sujet très important pour les Espagnols« , a rétorqué Florentino Perez à une journaliste de la Sexta qui l’interrogeait.

Pour rappel, au mois de juin dernier, Florentino Perez, sur le même sujet, affirmait vouloir recruter Kylian Mbappé, « mais pas cette année« . Dans le même sens, les dernières informations en date de nos confrères espagnols de Relevo avançait une volonté du Real Madrid de se lancer sur le dossier lors de l’été 2024, afin de récupérer l’attaquant français sans verser d’indemnité de transfert.