Florenzi, Danilo et Icardi absents de l’entraînement (LP)

Absents face à Lille, Alessandro Florenzi et Danilo Pereira étaient encore absents de l’entraînement ce dimanche comme le rapporte Le Parisien. “Alessandro Florenzi, peu en forme malgré son test négatif au Covid-19, est toujours isolé du groupe et n’a pas pris part à la séance du jour“, indique le quotidien francilien. Le latéral droit italien est possiblement cas contact de Marco Verratti. Son isolement est par précaution et il devra refaire un test pour savoir s’il sera apte pour le déplacement à Munich mercredi soir. Du côté de Danilo Pereira, l’international portugais poursuit les soins à la suite de sa contusion au mollet gauche. Un point doit être fait avec lui demain. “Sa présence est espérée” pour le quart de finale aller contre les Bavarois. Également absent face à Lille, Mauro Icardi ne devrait pas non plus tenir sa place à l’Allianz Arena. Il poursuit son travail de reprise après sa lésion à la cuisse gauche, mais il devrait être trop court. Enfin, Layvin Kurzawa – qui souffre de douleurs musculaires au mollet – va se tester demain. Le Parisien conclut en indiquant que le PSG décollera pour Munich mardi matin avant de s’entraîner une dernière fois en fin d’après-midi dans le stade allemand.