Alessandro Florenzi positif au Covid

La sélection italienne aura donc bien été un cluster durant la coupure internationale. Après Marco Verratti c’est Alessandro Florenzi qui est officiellement positif à cette forme du coronavirus. “Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié” a fait savoir le PSG via Twitter. “Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution.” Une défection fâcheuse à cet instant de la saison. Mauricio Pochettino devra choisir entre Thilo Kehrer et Colin Dagba au poste de latéral droit face au FC Bayern mercredi soir.