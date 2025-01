Après deux succès dont un aux tirs au but en Coupe de France pour les Parisiens, le PSG et le RC Lens s’affrontent pour la troisième fois de la saison à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Un adversaire qui connaît le club de la capitale, Florian Sotoca, était présent en conférence de presse d’avant-match ce jeudi.

Avant d’entamer la 18e journée de Ligue 1, le RC Lens a tenu sa conférence de presse d’avant-match ce jeudi. L’occasion pour Will Still et Florian Sotoca d’évoquer l’adversaire du week-end : le PSG. En effet, ce samedi (17h sur BeIN Sports), Lensois et Parisiens se retrouvent pour la troisième fois de la saison après la 10e journée de Ligue 1 (victoire 1-0) au Parc des Princes et le 32e de finale de Coupe de France (victoire aux TàB 11 ; 3-4). Après des années à croiser le chemin du club de la capitale, Florian Sotoca a été interrogé sur le PSG de Luis Enrique et celui des années précédentes : « Ce PSG est sans doute plus fort collectivement cette saison. Avant ils s’en sortaient beaucoup grâce à leurs individualités mais là, on sent qu’il y a avec leur entraîneur un vrai projet, une vraie philosophie de jeu. Ce n’est pas pour rien qu’ils sont encore invaincus. Et pour moi, leurs difficultés en Ligue des Champions tiennent beaucoup au fait qu’ils n’avaient pas le buteur pour terminer les actions« .

En 32e de finale de Coupe de France, le RC Lens a tenu tête au PSG au Stade Bollaert, et espère réitérer la performance ce samedi, et tenter de mettre la pression au classement à ses concurrents directs en cours pour les compétitions européennes : « On est assez fier de ce qu’on avait fait lors du match de coupe. On a les moyens, surtout devant notre public, d’être ambitieux« , a déclaré Florian Sotoca.