Focus sur le calendrier infernal du PSG sans Mbappé

Le PSG va entrer dans un moment charnière de sa saison avec un mois de février infernal et tout cela sans Kylian Mbappé, blessé pour trois semaines.

Les Parisiens vont enchaîner les matches et plusieurs chocs, dans trois compétitions différentes, les attendent lors de ce deuxième mois de l’année 2023. Tout d’abord avec la réception de Toulouse dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Depuis le début de la saison, le Téfécé alterne les bonnes et les mauvaises performances. À titre d’exemple, entre le 23 octobre et le 29 décembre, les Toulousains ont enchaîné cinq rencontres sans victoire dont quatre défaites de suite avec notamment un cinglant 6-1 concédé face à l’OM. Depuis, l’année 2023 a démarré sous les meilleurs hospices pour les hommes de Philippe Montanier.

Marseille très en forme, le Bayern se relève

Les choses sérieuses vont ensuite débuter pour le PSG avec un enchainement de chocs tous les trois jours. Ça commence par le huitième de finale de Coupe de France au Stade Vélodrome le 8 février prochain. Les Marseillais, qui ont signé le très prometteur attaquant de Braga, Vitinha, lors du dernier jour du mercato, affiche une très belle série de matches sans défaite et une force collective qui impressionne. Les Marseillais restent sur neuf victoires sur les dix derniers matches toutes compétitions confondues et n’ont plus perdu depuis le 1er novembre dernier. Ce mercredi, un des derniers arrivants en terre olympienne, Azedine Ounahi, a même ouvert son compteur but. Après ce match de Coupe de France, le PSG se déplacera sur la pelouse de l’AS Monaco pour le choc de la 23e journée de Ligue 1. Première équipe à avoir pris des points à Paris cette saison, l’équipe monégasque a tout de même eu une première partie de saison difficile. Le club entraîné par Philippe Clement remonte la pente depuis plusieurs semaines et pointe désormais à la quatrième place à 10 points du PSG. Le club du Rocher peut compter sur deux buteurs prolifiques depuis le début de la saison, Wissam Ben Yedder et Breel Embolo.

Lille et encore une fois Marseille pour finir ce mois infernal

À l’issue de cette rencontre contre l’ASM, le PSG retrouvera la Ligue des Champions avec la réception, au Parc des Princes, du Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale aller. Depuis le retour de la compétition, le club munichois a enchaîné trois matches nuls sur le même score en Bundesliga (1-1 contre Leipzig, Cologne, Francfort). Avec ce léger ralentissement, il voit l’Union Berlin revenir à un point de sa première place. En fin de mercato, les Munichois ont réalisé un gros coup en se faisant prêter avec option d’achat Joao Cancelo (70 millions d’euros) en plus de recruter Yann Sommer (8 millions d’euros) et Daley Blind (libre). Après le départ de Robert Lewandowski, le club bavarois s’est retrouvé un serial buteur, une vielle connaissance des supporters du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting, auteur de 12 buts en 19 matches (en plus de trois passes décisives). Le Bayern Munich dispose aussi d’une belle armada offensive, avec un Sadio Mané qui fait tout pour revenir pour cette manche aller en Champions League. Cinq jours après – le 19 février à l’horaire inhabituel de 13 heures – le PSG recevra le LOSC. Une rencontre qui rappelle de très bons souvenirs aux suppporters parisiens après sa performance plus qu’aboutie du mois d’août dernier (1-7). Enfin pour la première fois en février, le PSG aura une semaine pour préparer son dernier match du mois avec un nouveau Classico… et une nouvelle fois au Vélodrome.

Un mois de février de tous les dangers pour le PSG, qui devra bien négocier ces chocs afin de rester en vie dans toutes les compétitions.

Le programme infernal du PSG en février