Focus sur le rôle de Sergio Ramos dans le vestiaire parisien

Le doute pèse constamment sur les épaules de Sergio Ramos depuis son arrivée au PSG. De ses blessures à répétition lors de la première saison et de ses performances qui sont parfois approximatives lors de la deuxième, Sergio Ramos n’a plus ses jambes de 20 ans. En revanche, il y a un costume qu’il n’a jamais quitté, celui du leader de vestiaire.

Un guide du vestiaire

Le Parisien le décrit comme un joueur qui donne toujours des conseils aux jeunes et aux moins jeunes. Il est comme un guide qui sait se faire entendre. Sur le terrain, il replace et corrige ses coéquipiers dans les placements et les performances. Sa carrière parle pour lui, le joueur de 37 ans a une légitimité et il en fait bonne usage dans le vestiaire parisien. S’il ne fait pas la meilleure saison de sa carrière, il est un élément clé dans l’effectif. Hyperprofessionnel, Ramos quitte l’entraînement après les autres, échangent avec ses coéquipiers et est apprécié par les Titis. Le Parisien le rappelle, le défenseur parisien a un credo : notion du travail et maintien de l’esprit du groupe.

Il est de ceux qui terminent bien la saison. Avec 42 matches disputés cette saison, il est « tenu en bonne estime » par la discrétion qui est heureuse de son influence positive dans le groupe, explique Le Parisien. Alors qu’il a fêté le 1000e match de sa carrière contre Troyes, Ramos est en fin de contrat le 30 juin prochain avec le club. Le média français rappelle que la tendance est de voir l’Espagnol une saison supplémentaire avec le PSG. Le joueur a toujours voulu faire trois ans dans ce club et il sera fixé après l’obtention du titre de champion de France.

