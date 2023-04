Focus sur Victoriano Melero, homme fort du PSG

Le départ de Jean-Claude Blanc du PSG le 26 janvier dernier, le club de la capitale a tourné la page du passage d’un des hommes les plus importants du projet parisien. Une nouvelle tête émerge dans les gros dossier parisiens, Victoriano Melero, décrit comme un homme droit, loyal et ambitieux. RMC Sport a tiré son portrait à travers une longue enquête.

Pionnier du transfert de Messi et du versement de la CVC

Dans cette enquête, RMC Sport le décrit comme un homme de l’ombre, qui sait se faire discret mais qui fait preuve d’un grand calme et qui est méthodique. « Il garde son sang froid, pas inutilement agressif. Tout est calculé et en maîtrise », a raconté un de ses proches au média français. En mars 2013, il devient directeur général adjoint et chef de cabinet du Président à la Fédération française de football. Un poste qui lui a permis de se faire un nom dans le milieu, lui l’ancien juriste au département des sports de TF1 en 1994. Mais c’est surtout l’affaire du fichage ethnique au PSG qui lui a permis de prendre une autre dimension. Après avoir pris en charge et gérer la crise avec succès, Nasser Al-Khelaïfi lui confie des tâches plus importantes, explique RMC Sport. Il a aussi été l’une des personnes les plus importantes derrière le transfert de Lionel Messi en 2021. Melero est un grand connaisseur du monde juridique et en trois jours il a réussi à construire le montage financier du transfert.

C’est d’ailleurs lui qui représente le président du PSG aux assemblées générales et aux conseils d’administration de la Ligue, de l’ECA et de l’UEFA. Considéré comme trois au premier abord mais intelligent en ce qui concerne les règles du football français. Sur les 1,5 milliards d’euros du fonds d’investissement CVC, le PSG en a récupéré 200 millions d’euros et en grande partie grâce à Melero qui défend vivement l’intérêt du club parisien. Il a même empêché Gérard Prêcheur rejoindre l’Équipe de France après le retrait de Corinne Diacre. Il s’est montré ferme sur la question alors que le PSG est engagé dans plusieurs compétitions au cours de la saison. Nommé secrétaire général par intérim, Melero pourrait être élu officiellement à ce poste dès cet été si le président le souhaite. Lui qui en 5 ans s’est révélé comme quelqu’un d’indispensable dans la structure parisienne.