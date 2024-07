Fofana sur Dembélé : « Ce genre de personnes très rassembleuses, c’est important de les avoir »

Ousmane Dembélé est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe de France. Mais le numéro 10 du PSG est aussi l’un des joueurs qui met le plus l’ambiance dans un vestiaire.

Ousmane Dembélé est actuellement à l’Euro avec l’équipe de France. S’il a été titulaire lors des trois matches de la phase de poules, il a livré des prestations quelconques et a perdu sa place de titulaire contre la Belgique, match qu’il n’a pas joué. Contre le Portugal, en quart de finale, il était de nouveau remplaçant. Entré un peu après l’heure de jeu, le numéro 10 du PSG a redynamisé l’attaque des Bleus, même s’il a encore pêché dans la finition. Lors de la séance de tirs au but, il a pris ses responsabilités et a transformé sa tentative. Il a été élu homme du match.

« C’est un mec qui ramène toujours des sourires »

Outre son talent sur le terrain, c’est également l’un qui met de la bonne humeur dans le vestiaire. On a pu le voir lorsqu’il a reçu son trophée de meilleur joueur ou bien lors de son retour dans le vestiaire. Ce dimanche après-midi, Youssouf Fofana s’est présenté en conférence de presse. Et le milieu de terrain de l’AS Monaco a salué la personnalité de l’ailier du PSG. « De par son humeur, je ne vais pas dire que c’est un clown non plus, mais de par sa nature et son humeur, c’est un mec qui ramène toujours des sourires, c’est Ousmane quoi. Il ouvre la bouche, il y en a trois qui rigolent à table, il est toujours là à vouloir être entouré. Ce genre de personnes très rassembleuses, c’est important de les avoir. »