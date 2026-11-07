Folle série, 25 ans d’invincibilité et Lucas Beraldo, les chiffres clés avant PSG – Troyes

Pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, le PSG et Troyes se font face ce samedi sur la pelouse du Parc des Princes (21 h 05). Voici tous les chiffres à retenir sur cette partie.

La passe de onze ce samedi soir ? Le Paris Saint-Germain accueille l’ESTAC pour la 10e journée. Un match qui oppose les deux extrêmes, ou presque, avec le promu qui pointe à la 16e position, tandis que les Rouge et Bleu se sont récemment octroyés le trône de leader. Néanmoins, Luis Enrique devra faire avec de nombreux absents : Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche.

Cela fait 25 ans que le PSG n’a plus perdu devant Troyes

L’occasion donc de valider un onzième succès de rang. Et, au vu des chiffres, on se dit clairement que les Troyens peuvent devenir la proie facile. En tout cas, cela fait un petit moment que le club de la capitale n’a pas plié devant l’ESTAC, vingt matchs sans défaite pour être précis (13 victoires et 3 nuls). Le dernier revers en date remonte au 4 novembre 2001, comme nous le relate le PSG sur son site officiel.

Histoire, enjeux et clés du match !

Découvrez les chiffres clés avant le coup d'envoi ⤵️https://t.co/bWPOcksf6X pic.twitter.com/7UWUl6Kot2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 7, 2026

Surtout que les Parisiens ont la gâchette affûtée, eux qui ont toujours inscrit au moins un but lors de leurs 29 derniers matchs de Ligue 1. Plus globalement, ce samedi soir, ce sera la 33e fois que Paris et Troyes croisent le fer. Le bilan est d’ailleurs largement en faveur du PSG avec 22 succès, 7 nuls et 4 revers. Enfin, un joueur pourrait passer un cap s’il entre sur la pelouse du Parc des Princes en la personne de Lucas Beraldo. Le Brésilien pourrait atteindre les 100 rencontres sous la tunique francilienne.