Fonseca : « Nous devrons être à fond et faire un match parfait »

Dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG affronte Lyon en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca, coach de l’Olympique Lyonnais se dit prêt à affronter l’une des meilleures équipes d’Europe.

Après son très large succès contre le Stade Brestois en Ligue des champions mercredi soir (7-0), le PSG se déplace à Lyon dimanche soir en clôture de la 23e journée. Deux jours avant cette rencontre, Paulo Fonseca, le coach lyonnais, était présent en conférence de presse. Il a expliqué que son équipe abordait ce choc avec une grande détermination. « On aborde le match avec une grande détermination. C’est une opportunité pour nous de montrer notre qualité et la progression de l’équipe. On travaille beaucoup. Le PSG est l’équipe la plus forte, ils ont un véritable collectif, ils pressent haut. On sait qu’il s’agit d’une des meilleures équipes d’Europe, ça sera difficile pour nous, mais j’ai de la confiance et nous sommes très motivés. Nous devrons être à fond et faire un match parfait. On ne pourra pas se permettre de faire comme la première période à Montpellier. »

A voir aussi : PSG : Huit matchs & trois compétitions… Le calendrier XXL du mois à venir !

« On a envie de créer du beau football »

Également présent en conférence de presse ce vendredi, Alexandre Lacazette veut aussi réaliser une belle performance face au PSG devant ses supporters. « C’est une équipe qui joue bien et qui est bien coordonnée. On a envie de bien faire chez nous, de créer du beau football et gagner le match pour remonter au classement. On doit faire une bonne entame. Il ne faudra pas subir et je pense que c’est avant tout mental. »