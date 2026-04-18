Fonseca : « On joue contre la meilleure équipe de France et d’Europe »

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca, le coach lyonnais, s’attend à un match difficile.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après sa victoire contre Liverpool mardi soir (4-0 au cumulé), le PSG retrouve les terrains demain soir avec le choc de la 30e journée de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Contre les Lyonnais, les Parisiens voudront s’imposer pour reprendre quatre points d’avance sur Lens, qui s’est imposé en toute fin de match hier (3-2) après avoir été mené 2-0 par Toulouse et qui est provisoirement revenu à un point. En face, Lyon espère faire un résultat pour rester dans la course à la Ligue des champions. Présent en conférence de presse d’avant-match, Paulo Fonseca, le coach lyonnais, s’attend à un match difficile contre le PSG, qui est dans la meilleure période de sa saison selon lui.

« Ils sont vraiment très forts en ce moment »

« Le PSG est dans sa meilleure période de la saison, ils sont vraiment très forts en ce moment. N’oublions pas qu’ils n’ont pas fait de pré-saison et qu’ils ont connu des problèmes physiques avec plusieurs blessures. Aujourd’hui, ils disposent de tout leur effectif et sont dans une très bonne dynamique. Le premier objectif sera de bien défendre face à une équipe avec beaucoup de mobilité. On doit être solides pour ensuite se créer des opportunités d’attaque. On a beaucoup travaillé sur l’aspect défensif. Ce n’est pas différent des autres matches, si ce n’est la préparation tactique. Je suis confiant avec les joueurs que nous avons et avec la stratégie que nous avons préparée pour ce match. » Le coach portugais a également évoqué le calendrier compliqué de Lyon dans sa quête de Ligue des champions. « Nous devons être réalistes, ce sera difficile. Nous avons un calendrier compliqué et nous affrontons le PSG. Nous devons d’abord penser à notre match et nous concentrer sur nous-mêmes. On peut regarder les résultats des autres équipes, mais il reste encore des possibilités. Cela dit, c’est difficile de se projeter sur les autres matchs quand on joue contre la meilleure équipe de France et d’Europe. Nous devons rester réalistes. »

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Quatre joueurs forfaits pour le match contre le PSG

Il a également acté quatre forfaits pour le match contre le PSG. « Nous continuons à faire face à des problèmes. Nous n’aurons pas Corentin Tolisso : les deux derniers matchs représentaient déjà un risque, mais il a joué. C’est un joueur dont nous avons besoin pour gagner, mais il ne sera pas prêt pour le PSG. Pavel (Sulc) et Malick (Fofana) ne seront pas là non plus. Ernest (Nuamah) a un petit problème, mais il devrait être de retour la semaine prochaine. Corentin Tolisso est également attendu la semaine prochaine. » Il faut ajouter à cette liste Nicolas Tagliafico, suspendu pour cette rencontre.