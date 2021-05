Dix ans après son dernier titre, Lille a de nouveau soulevé le trophée de champion de France de Ligue 1 cette saison. Les Lillois ont terminé la saison avec un point d’avance sur le PSG, qui a tout de même perdu huit matches en championnat. À l’issue de la victoire contre Montpellier en demi-finale de Coupe de France, Kylian Mbappé avait évoqué la course au titre et ses paroles avaient fait polémique. “Si on perd le Championnat, ce sera nous qui l’aurons perdu, pas eux (Lille) qui l’auront gagné.” Des propos nuancés quelques minutes plus tard sur son compte Instagram “Lille fera un beau champion s’ils sont couronnés mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables.” Invité de Top of the Foot sur RMC ce lundi, José Fonte a expliqué que cette déclaration l’avait motivé. “C’est une saison exceptionnelle. Je crois que je peux dire que c’est comparable à l’émotion du titre à l’Euro avec le Portugal, parce que tu as joué contre un grand PSG, des belles équipes de Lyon et Monaco. On a battu tout le monde. C’est exceptionnel. La déclaration de Mbappé ? J’ai fait un screenshot. Ce n’est pas la vérité. On a été plus consistants, on a été les meilleurs. Nous sommes les meilleurs cette année. La déclaration de Mbappé m’a motivé personnellement.“