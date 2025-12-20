Fontenay / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce samedi (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG dispute son dernier match de l’année 2025 avec son entrée en lice en Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot, club de National 3.

Le PSG va conclure son année 2025 légendaire par son entrée en lice en Coupe de France. Double tenant du titre, le club de la capitale se déplace à Nantes pour défier le Vendée Football Club (National 3), dans le cadre des 32es de finale de la compétition. Au stade de la Beaujoire, Luis Enrique a décidé de laisser quelques cadres au repos et d’appeler plusieurs Titis pour disputer cette rencontre face au club amateur.

Et à un peu plus d’une heure du coup d’envoi, comment sentez vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi, le PSG a soulevé son sixième trophée de l’année en s’imposant aux tirs au but face à Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b) en finale de la Coupe intercontinentale. Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici. Dommage.