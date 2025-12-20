Fontenay / PSG – Le groupe parisien avec de nombreux titis

Ce samedi soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. À quelques heures de cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG joue son dernier match de l’année 2025 ce samedi soir avec le 32e de finale de Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot. Pour cette rencontre contre le club de National 3, Luis Enrique doit faire sans Matvey Safonov, victime d’une fracture de la main gauche lors de la séance de tirs au but contre Flamengo lors de la Coupe Intercontinentale, de Lee Kang-in, victime d’une lésion musculaire à la cuisse gauche contre les Brésiliens, Bradley Barcola, qui reste en soins après une fatigue musculaire, mais également Willian Pacho, laissé au repos, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, actuellement à la CAN. Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia sont aussi laissés au repos.

Plusieurs titis présents dans le groupe

Présent à l’entraînement collectif depuis plusieurs semaines, David Boly figure dans le groupe concocté par le coach du PSG et pourrait même connaître sa première en professionnel ce samedi. Sans surprise, Quentin Ndjantou figure également dans la liste, tout comme Noham Kamara, qui n’a pas encore joué avec l’équipe professionnelle cette saison. En l’absence de Matvey Safonov, Martin James figure également dans le groupe du PSG pour la rencontre contre Vendée Fontenay Foot. Mathis Jeangeal, qui a fait ses premiers pas en professionnel contre Auxerre en septembre dernier, figure également dans le groupe. Noah Nsoki, qui brille avec l’équipe Youth League du PSG, est également présent.

Le groupe du PSG