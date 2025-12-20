Fontenay / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Vendée Fontenay Foot pour son entrée en lice en Coupe de France. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG veut bien conclure son année 2025 historique. Après avoir réalisé un sextuplé en milieu de semaine, le club de la capitale fait son entrée en lice en Coupe de France ce samedi soir (21h sur beIN SPORTS 1). Le tenant du titre affronte le Vendée Fontenay Foot (National 3), à l’occasion des 32es de finale de la compétition. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’effectuer un large turnover.

Première pour Marin et Boly

Dans les buts, Renato Marin disputera son premier match avec le PSG. En défense. David Boly connaitra aussi sa première apparition avec les Rouge & Bleu au poste de latéral droit. Lucas Hernandez est aligné dans le couloir gauche tandis qu’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo forment la charnière centrale. Après avoir dépanné en défense, Warren Zaïre-Emery retrouve le milieu de terrain et sera accompagné des Titis Senny Mayulu et Quentin Ndjantou. Enfin, pour l’attaque, Ousmane Dembélé (capitaine), Gonçalo Ramos et Désiré Doué sont titulaires.

Feuille de match Vendée Fontenay Foot / Paris Saint-Germain

32es de finale de Coupe de France – Stade : La Beaujoire – Horaire : 21 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et Sébastien Lemaire – Quatrième arbitre : Jordane Lomi

Le XI du PSG : Marin – Boly, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou – Dembélé (c), G.Ramos, Doué Remplaçants : Chevalier, James, F.Ruiz, Nsoki, Kamara, Nuno Mendes, Vitinha, J.Neves, Jangeal

Le XI de Fontenay : Renou – Vinet, Moisdon, Brémond, Leriche, Fromaget – Keita, Belbachir (c), Bisleau, Milimono – Diawara Remplaçants : Ernault, Ouvrard, Mornet, Balliau, Perian, Girard, E. Renou, Garnier, Gibaud.

