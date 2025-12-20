Fontenay / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. Luis Enrique devrait effectuer un large turnover contre le club de National 3.

Le PSG joue son dernier match de l’année 2025 ce samedi soir avec le déplacement à Nantes pour y défier le Vendée Fontenay Foot dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre contre le club de National 3, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, à la CAN avec le Maroc, Matvey Safonov, qui s’est fracturé la main gauche contre Flamengo, Bradley Barcola, laissé au repos après une fatigue musculaire, Lee Kang-in, victime d’une lésion musculaire à la cuisse gauche et Willian Pacho, laissé au repos. Pour cette rencontre de Coupe de France, Luis Enrique devrait donc faire un turnover contre Vendée Fontenay Foot.

Désiré Doué au milieu ou en attaque ?

Dans les buts, L’Equipe pense que le coach du PSG va titulariser Lucas Chevalier. Le Parisien hésite entre une titularisation de l’international français et celle de Renato Marin. En défense, les deux quotidiens s’accordent. David Boly devrait connaître sa première en professionnel au poste de latéral droit. Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo devraient occuper la charnière centrale alors que Lucas Hernandez serait titulaire dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, L’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord. Pour le quotidien sportif, Senny Mayulu accompagnera Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou, alors que pour le quotidien francilien, Warren Zaïre-Emery accompagnerait Senny Mayulu et Désiré Doué. En attaque, ils ne sont pas d’accord non plus. Pour L’Equipe, Ousmane Dembélé accompagnerait Gonçalo Ramos et Désiré Doué. Pour Le Parisien, c’est Quentin Ndjantou qui jouerait au côté de Dembélé et Ramos.