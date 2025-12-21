Fontenay / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Pour son dernier match de l’année 2025, une équipe remaniée du PSG s’est imposée tranquillement face au Vendée Fontenay Foot (0-4) en Coupe de France.

Le PSG termine son année 2025 historique sur une bonne note. Pour son entrée en lice en Coupe de France, le club parisien était opposé au Vendée Fontenay Foot, club de National 3, en 32es de finale de la compétition. Et avec une équipe largement remaniée, la formation de Luis Enrique s’est tranquillement imposée sur le score de 4-0 au stade de la Beaujoire de Nantes.

Dembélé en jambes, Ramos efficace, Ndjantou imprécis

Et pour cette rencontre, les attaquants parisiens ont fait le job à l’image d’Ousmane Dembélé, capitaine et auteur d’un but et d’une passe décisive. « Pour sa première titularisation depuis le 29 octobre, le Ballon d’Or regorgeait de bonnes intentions. Il a beaucoup dézoné en allant chercher les ballons près du rond central et a distillé plusieurs excellentes passes comme celle pour Doué qui amène le premier but (25e). Il a inscrit le 2e but à la suite d’un pénalty parfaitement exécuté. Remplacé sous une énorme ovation de la Beaujoire par Noham Kamara », salue Le Parisien, qui lui attribue la note de 6.5/10. Même notation pour Gonçalo Ramos, auteur d’un doublé. « Sans être génial, l’attaquant portugais s’est montré efficace en inscrivant un doublé en cinq minutes. Il profite d’un caviar de Mayulu pour placer le cuir hors de portée de Noah Renou (53e) avant de se montrer roublard dans la surface (58e). Lors du premier acte, l’ancien joueur de Benfica, idéalement placé, rate une tête (11e) puis obtient un pénalty pour une faute de Bisleau (34e). »

De son côté, Désiré Doué a aussi trouvé la faille dans cette rencontre et récolte la note de 6/10. « Pour sa deuxième titularisation depuis sa blessure à la cuisse gauche, le Golden Boy était en jambes et volontaire. Il assure le repli défensif sur le côté gauche en début de rencontre avant d’ouvrir le score sur une frappe croisée (25e). Sa chevauchée fantastique dans la surface de Fontenay, où il élimine quatre joueurs, aurait mérité un meilleur sort (51e), puis il manque son duel devant Noah Renou (55e). » Du côté des Titis, Quentin Ndjantou n’a pas saisi sa chance jusqu’à sa sortie à la pause. « Pour son 15e match avec le PSG depuis septembre, le titi parisien a déçu. Il a clairement manqué d’impact dans l’entrejeu tout en multipliant les pertes de balles, trois dans le premier quart d’heure », regrette le quotidien francilien, qui lui attribue la note de 4/10.

Les notes du PSG (Le Parisien) : Marin 6 – Boly non noté (J.Neves 5.5), Zabarnyi 5, Beraldo 5, L.Hernandez 5 – Mayulu 5.5, Zaïre-Emery 5, Ndjantou 4 (Jangeal 5.5) – Dembélé 6.5, Ramos 6.5, Doué 6