Formation : les U17 et les U19 du PSG continuent de tout écraser sur leur passage

Ce dimanche se jouait la troisième journée du championnat U17 et U19. Et le PSG a encore brillé dans les deux catégories.

Si l’équipe première du Paris Saint-Germain peine en ce début de saison en Ligue 1 avec deux points en trois matches, la donne est totalement inverse du côté de la formation rouge et bleu. Après avoir remporté leur deux première journées, les U17 et les U19 du club de la capitale ont ainsi réalisé la passe de trois ce dimanche après-midi. Et, dans les deux cas, ces victoires ont été acquises contre le Racing Club de France.

Le PSG brille en U17 et U19

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Les U17 du PSG se sont, en premier lieu, imposés sur le score de 2-0. C’est Kenzo Kana Biyik qui a ouvert la marque dès la 6e minute de jeu. Et dès la 20e, Kenji Anastase, de la tête, a directement fait le break. Un score qui n’a pas bougé jusqu’au terme, et ce, malgré les deux cartons rouges distribués par l’homme en noir aux Parisiens Doukkali et Abloh. Mais les titis ont fait preuve d’une solidité remarquable pour conserver cette avance de deux buts.

Également opposé à Colombes, les U19 du PSG l’ont emporté, eux, sur le large score de 4-0. Ce qui permet aux Rouge et Bleu d’être leaders dans les deux catégories au sein de leur groupe A après trois journées.

