Formé au PSG, Souleymane Bamba nous a quittés

Formé au PSG et récemment nommé entraîneur d’Adanaspor, Souleymane Bamba est décédé ce samedi à l’âge de 39 ans.

Une mauvaise nouvelle est tombée ce samedi. Formé au PSG, l’ancien défenseur central, Souleymane « Sol » Bamba est décédé. Récemment nommé entraîneur de l’équipe d’Adanaspor, l’ancien international ivoirien avait été victime d’un malaise vendredi soir avant le match opposant son équipe à Manisa. Via son compte X, le club de division 2 turc a annoncé la mauvaise nouvelle : « Notre entraîneur Souleymane Bamba, tombé malade avant le match du Manisa Football Club disputé hier, a été transporté à l’hôpital universitaire Manisa Celal Bayar et y a malheureusement perdu sa bataille pour la vie. Nos condoléances à sa famille. »

Un match en professionnel au PSG

Dans un entretien à L’Equipe en mars 2021, l’Ivoirien avait déclaré qu’il souffrait d’un cancer du système lymphatique (un lymphome non hodgkinien). Souleymane Sol Bamba avait connu une apparition avec l’équipe première du PSG. À l’âge de 19 ans, il avait été lancé dans le monde professionnel par Vahid Halilhodzic lors d’une rencontre face à Nice en novembre 2004. Par la suite, il avait poursuivi sa carrière en Ecosse (Dunfermlines FC et Hibernian FC), en Angleterre (Leicester City, Leeds United et Middlesbrough FC) en Italie (US Palerme) et en Turquie (Trabzonspor) et aura porté à 51 reprises le maillot de la Côte d’Ivoire. Le PSG a réagi à cette mauvaise nouvelle via ses réseaux sociaux.

Le Paris Saint-Germain a appris avec une profonde tristesse le décès de Souleymane Bamba, ancien parisien, formé au club.



Le Club présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/lREtO7Nksz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2024