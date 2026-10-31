Fortement courtisé, David Boly voit son avenir au PSG

David Boly est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Courtisé, le titi parisien voit son avenir au PSG, qui lui a fait une offre de premier contrat professionnel.

Hier soir, David Boly a joué ses premières minutes sous le maillot du PSG en Ligue 1, lui qui avait été titulaire lors du 32e de finale de Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot la saison dernière (0-4) avant de sortir sur blessure au bout de 30 minutes. Cadre de l’équipe U19 des Rouge & Bleu et de celle de Youth League, il est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation. Les dirigeants parisiens comptent sur lui et souhaitent le verrouiller pour les prochaines années.

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De nombreux clubs s’intéressent au titi

Le latéral droit, qui aura 18 ans en janvier prochain, n’a pas encore signé de contrat professionnel avec son club formateur. Selon les informations de L’Equipe, la direction du PSG lui a formulé une proposition financière très élevée, considérée comme une marque de confiance importante dans une période où le PSG affirme ne plus vouloir offrir de contrat surdimensionné. La concurrence est immense. Des plus grands clubs européens aux équipes plus modestes, tout le monde a tenté sa chance ces derniers mois, assure le quotidien sportif. Mais Paris a une longueur d’avance dans l’esprit de Boly. Personnalité affirmée, le défenseur souhaite poursuivre sa carrière dans son club formateur, à une seule condition : pouvoir montrer sa silhouette plus souvent en Ligue 1, conclut L’Equipe.