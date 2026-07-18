Zaïre Emery France

France – Angleterre : les compositions officielles avec deux Parisiens, mais sans Dembélé

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet18 juillet 2026

La France affronte l’Angleterre ce samedi soir pour la petite finale de la Coupe du monde. Warren Zaïre-Emery est notamment titulaire au milieu.

Ce dimanche soir (21h00), on connaîtra le nom du prochain champion du monde 2026. L’Argentine de Lionel Messi tentera l’incroyable back to back contre l’Espagne championne d’Europe de Fabian Ruiz. Coup d’envoi à 21h00. Mais avant ce choc au sommet, on aura le droit à la petite finale. Une rencontre sans enjeu certes, mais qui débutera tout de même dans une petite heure.

Et comme on pouvait s’y attendre, Didier Deschamps et Thomas Tuchel ont décidé de largement faire tourner leur effectif. Cela permet à Warren Zaïre-Emery de gratter du temps de jeu au milieu, tout comme Malo Gusto ou encore Nabil Fekir. Désiré Doué est également titulaire, tandis que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé débutent sur le banc. Côté anglais, Jude Bellingham, Elliott Anderson et Harry Kane sont notamment ménagés.

Ousmane Dembélé déclassé dans la course au Ballon d’Or ?

Les équipes officielles de cette petite finale

France : Maignan – Gusto, Upamecano, Lacroix, Théo – Zaïre-Emery, Rabiot – Olise, Fekir, Doué – Mbappé

Angleterre : Henderson – Quansa, Konsa, Guéhi, Spence – Rice, Eze – Saka, Rogers, Rashford – Toney

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