Ce dimanche soir (21h15 sur TF1), l’équipe de France disputera son dernier match de préparation face au Canada, au Matmut Atlantique de Bordeaux. Et Ousmane Dembélé pourrait retrouver sa place de titulaire.

Quelques jours après sa victoire face au Luxembourg (3-0), l’équipe de France va disputer son dernier match de préparation à l’Euro, avant son entrée en lice face à l’Autriche le 17 juin. Ce dimanche, à Bordeaux, les Bleus affrontent le Canada, qui s’est lourdement incliné face aux Pays-Bas (4-0) cette semaine. Et pour ce match, Didier Deschamps devra encore se passer de quelques éléments. Touché au pied, Aurélien Tchouaméni est toujours forfait, tout comme Adrien Rabiot. Ménagé à l’entraînement après un problème au dos, Kylian Mbappé pourrait débuter sur le banc.

Dembélé de retour dans le onze de départ, les autres Parisiens sur le banc

Malade face au Luxembourg, Ousmane Dembélé devrait retrouver sa place de titulaire en lieu et place de son coéquipier en club, Randal Kolo Muani, buteur mercredi dernier. Pour le reste du onze, Didier Deschamps pourrait aligner une équipe presque identique à celle face aux Luxembourgeois avec Mike Maignan dans les buts et une défense à quatre composée de Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Dans l’entrejeu, N’Golo Kanté devrait enchaîner aux côtés d’Eduardo Camavinga et Antoine Griezmann, qui occupera un rôle hybride. Avec l’incertitude autour de Kylian Mbappé, Olivier Giroud pourrait accompagner Ousmane Dembélé et Marcus Thuram en attaque. Les autres joueurs du PSG, Warren Zaïre-Emery, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola devraient donc occuper le banc de touche au coup d’envoi de cette rencontre face au Canada.