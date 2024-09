Pour le compte de la première journée de Ligue des Nations, l’Equipe de France s’est inclinée (1-3) face à l’Italie. Une rencontre au cours de laquelle les Bleus ont eu tout le mal du monde à faire la différence collectivement et individuellement. Cependant, le joueur du PSG, Bradley Barcola a su tirer son épingle du jeu.

Pour cette rencontre entre la France et l’Italie au Parc des Princes, Bradley Barcola a occupé son couloir gauche préférentiel, quand Kylian Mbappé a évolué à la pointe de l’attaque. Si le collectif des Bleus n’était pas des plus huilés, le numéro 29 du PSG a su tirer son épingle du jeu, avec notamment le but de l’ouverture du score dès la 13e seconde de jeu. Ainsi, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a été crédité de la note de 6 dans les colonnes de L’Equipe et du Parisien : « Le Bleu le plus tranchant. Au-delà de son but après 12 secondes, le plus rapide de l’histoire de la sélection, le Parisien a percuté, accéléré, frappé (37e), pressé et gratté des ballons. L’Italie a ensuite réussi à limiter son influence par des prises à deux mais il est resté le plus dangereux« , relate le quotidien de sport français.

L’autre joueur du Paris Saint-Germain titulaire pour cette première journée de Ligue des Nations était dans l’autre camp : Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien a lui aussi été crédité de la note de 6 pour L’Equipe. Auteur d’arrêts important notamment face à Kylian Mbappé, l’Italien a été rassurant pour ses coéquipiers.

Les notes de L’Equipe

Maignan 4 – Clauss 3 ; Konaté 3 ; Saliba 3 ; T.Hernandez 2 – Fofana 2 ; Kanté 3 – Olise 4 ; Griezmann 3 ; Barcola 6 – Mbappé 3

Les notes du Parisien

Maignan 5 – Clauss 3 ; Konaté 3 ; Saliba 3 ; T.Hernandez 4 – Fofana 3 ; Kanté 4 – Olise 4,5 ; Griezmann 3 ; Barcola 6 – Mbappé 4