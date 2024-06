Ce mercredi soir (21h sur TF1), la France disputera son premier match de préparation à l’Euro 2024. À Saint-Symphorien, les Bleus affrontent le Luxembourg.

À une dizaine de jours de son entrée en lice à l’Euro 2024, l’équipe de France va disputer son premier match de préparation ce mercredi soir à Metz. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé d’aligner une équipe compétitive.

Kolo Muani aligné sur le côté droit de l’attaque

Dans les buts, Mike Maignan prend place. Il sera protégé par une défense à quatre composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez. Au milieu de terrain, N’Golo Kanté est titulaire, une première depuis juin 2022. Le joueur d’Al-Ittihad est accompagné par Youssouf Fofana et Antoine Griezmann dans l’entrejeu. En attaque, Randal Kolo Muani est le seul Parisien titulaire, sur le côté droit, aux côtés de Marcus Thuram et Kylian Mbappé. Les autres Parisiens, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé débutent sur le banc.