France / Paraguay : chaleur extrême, orage… une météo dantesque menace le huitième des Bleus

La France affronte le Paraguay ce samedi soir à Philadelphie en marge des huitièmes de la Coupe du monde (23h00). Un match, une fois encore, menacé par de très probables intempéries.

La dernière fois que l’Équipe de France a joué au Lincoln Financial Field de Philadelphie, cela ne s’est pas très bien passé. Car oui, à cause des orages, la rencontre, remportée par les Bleus devant l’Irak (3-0), s’est rallongée de deux heures. Et il se pourrait que la donne soit exactement la même ce samedi soir.

À partir de 23h00, les hommes de Didier Deschamps tenteront ainsi de valider leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde devant le Paraguay. Et comme RMC nous l’explique, les mêmes conditions climatiques que contre l’Irak sont, peu ou prou, attendues au Lincoln Financial Field.

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Le match de l’Équipe de France ne s’annonce pas simple

La ville de Philadelphie a ainsi été placée en alerte pour chaleur extrême jusqu’à 20h00. 37 degrés sont ainsi attendus, en plus d’une très forte humidité et d’une pluie possiblement très abondante. De quoi offrir un cadre très éprouvant à Ousmane Dembélé et ses partenaires. La probabilité que la foudre frappe autour de l’enceinte est, en outre, également extrêmement élevée.



Vous l’aurez donc compris, avec le protocole qui décale le match de 30 minutes à chaque impact dans un rayon de 13 kilomètres autour du stade, la nuit des fans tricolores a de fortes chances de s’éterniser, une fois encore.

