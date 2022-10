Francfort espère conserver Dina-Ebimbe à l’issue de son prêt

Cet été, le PSG s’est séparé d’un très grand nombre de joueurs, dont la moitié sous la forme d’un prêt. C’est le cas d’Eric Junior Dina-Ebimbe. Le titi parisien a rejoint l’Eintracht Francfort avec une option d’achat de 6 millions d’euros plus un gros pourcentage à la revente. Satisfait de ses performances, le club allemand souhaiterait le conserver.

Le milieu de terrain formé au PSG a participé à 12 matches sur 15 possibles (589 minutes de jeu) avec le club de Kevin Trapp. Il a été titulaire six fois et a marqué son premier but avec l’Eintracht le week-end dernier lors du succès contre le Borussia Monchengladbach (1-3). Hier en marge de la victoire de Francfort contre Marseille en Ligue des Champions, Markus Krösche – directeur sportif du club allemand – a évoqué l’avenir d’Eric Junior Dina-Ebimbe au micro de RMC Sport.

« On a combattu longtemps pour se le faire prêter, on avait essayé l’hiver dernier mais cela n’avait pas marché. On a réussi à le faire venir, c’es un joueur avec un gros potentiel qui peut jouer à plusieurs positions. Il est prêté mais j’espère qu’il va rester« , assure le dirigeant. De son côté, Sport 1 indique que l’Eintracht Francfort, satisfait des performances du milieu de terrain qui joue piston droit cette saison, voudrait lever son option d’achat.