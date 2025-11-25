Frank : « Luis Enrique a créé l’une des meilleures équipes du monde »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À la veille de ce match, Thomas Frank a encensé son futur adversaire.

Quatre mois après s’être affronté lors de la finale de la Supercoupe d’Europe remporté aux tirs au but par le PSG alors qu’il était mené de deux buts à cinq minutes de la fin, le club de la capitale et Tottenham s’affrontent demain soir – au Parc des Princes – dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Thomas Frank, le coach des Spurs s’est présenté en conférence de presse et s’est montré ultra-élogieux envers son futur adversaire.

« Le PSG évolue à un autre niveau que Tottenham depuis cinq ou six ans »

« Certes, Paris évolue à un autre niveau que Tottenham depuis cinq ou six ans. Mais Luis Enrique, lui, n’est là que depuis trois ans. Et lors de sa première saison, il a dû mettre en place un cadre. À l’époque, il est également passé d’une équipe qui possédait les meilleurs joueurs d’Europe à une formation comprenant moins de stars, et plus de joueurs déterminés à jouer pour l’équipe. Il a créé comme ça l’une des meilleures équipes du monde, en réalisant ces changements. Et la saison dernière, il est parvenu à décrocher le triplé. »