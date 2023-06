Frederico Varandas : « Ce n’est pas encore écrit noir sur blanc avec le PSG pour Ugarte »

Le PSG veut se renforcer au milieu de terrain avec l’arrivée de Manuel Ugarte. Mais les récents propos du président du Sporting jettent un grand flou sur ce dossier.

Pour éviter les erreurs du passé, le PSG a décidé de se renforcer très tôt. Et les dossiers Milan Skriniar, Marco Asensio et Kang-in Lee sont déjà finalisés selon plusieurs médias. Concernant Manuel Ugarte, le joueur lui-même a confirmé son arrivée chez les Rouge & Bleu. « La vérité, c’est que je dois maintenant me reposer un peu et, ensuite, tout commencer au PSG. Je vais dans un club immense, je ne m’en suis même pas encore pleinement rendu compte. Je vais essayer de tout donner. » Mais le président du Sporting CP, Frederico Varandas, a jeté un froid dans ce dossier en indiquant que ce transfert au PSG n’était pas encore finalisé, dans des propos accordés à Record.

À voir aussi : PSG : Manuel Ugarte, présentation d’une potentielle recrue

« Ugarte a deux clubs qui le veulent, il a préféré le PSG. La décision appartient au PSG »

« C’est un grand joueur. Un excellent caractère, un grand professionnel. Mais ce n’est pas un joueur du PSG, c’est un joueur du Sporting. Si vous demandez son avis au président du Sporting, Ugarte a 95 % de chances de quitter le Sporting pour deux grands clubs européens, dont l’un est connu, comme il l’a dit lui-même, le PSG… Chelsea ? Je ne ferai pas de commentaire. Deux clubs ont payé la valeur de la clause libératoire (60M€). Ils lui ont fait des propositions du point de vue de la carrière et du salaire, il a d’abord opté pour l’une d’entre elles, puis il a changé d’avis pour une autre, comme c’est normal. Nous avons indiqué les conditions qui seraient la valeur de la clause et d’autres coûts qui, selon nous, doivent être assumés par le club acheteur. Ce n’est pas encore écrit noir sur blanc avec le PSG, il y a un autre club prêt à donner cette valeur, je pense qu’il est peu probable qu’il reste au Sporting. Ce processus de vente de Manuel Ugarte avait un aspect important. Nous avons acheté 10% de part en plus (de ses droits économiques), donc nous garderons toujours 80%. Le PSG connaît les conditions. De plus, nous ne conclurons qu’après le 1er juillet, avec l’exercice 2023/24. Ugarte a deux clubs qui le veulent, il a préféré le PSG. La décision appartient au PSG. »