Free, nouveau partenaire officiel du PSG

Même s’il a moins de stars sur le terrain, le PSG attire toujours les marques du monde entier. Ce vendredi matin, le club de la capitale a officialisé un partenariat avec Free.

Malgré le départ de Kylian Mbappé et le nouveau projet basé sur la jeunesse et moins les stars clinquantes, le PSG attire toujours les marques. Ce vendredi matin, le club de la capitale a officialisé un partenariat avec Free, opérateur de téléphonie mobile français et l’un des principaux fournisseurs d’accès à Internet en France. Dans son communiqué, le club de capitale se réjouit de ce nouveau partenariat.

« Le PSG et Free s’engagent à offrir des expériences inédites »

« Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer l’arrivée de Free comme nouveau partenaire officiel. Ce partenariat, fondé sur des valeurs communes d’excellence, de performance et d’innovation, réunit deux marques françaises déterminées à offrir des expériences uniques à leurs communautés. Le Paris Saint-Germain en tant que Club de la nouvelle génération place ses supporters au cœur de ses initiatives, tout comme Free avec ses abonnés. Free mettra à disposition des contenus exclusifs du Paris Saint-Germain sur sa plateforme Free FOOT, offrant ainsi aux supporters du Club une immersion unique au cœur de l’action. Le style moderne et décalé des campagnes de Free s’intégrera naturellement aux activations du Paris Saint-Germain, pour le plus grand plaisir des fans. Par cette collaboration, le Paris Saint-Germain et Free s’engagent à offrir des expériences inédites et renforcer plus encore le lien de proximité qui unit le Club de la capitale à ses fidèles supporters. » De son côté Free indique que ce partenariat va lui permettre de tourner des émissions directement depuis le bord du terrain, d’avoir interviews des joueurs vedettes, accès aux

entraînements, à la vie quotidienne des joueurs et aux préparations avant les

matchs, suivi des équipes de jeunes, archives des matchs…