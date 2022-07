Le PSG a renforcé son milieu de terrain en recrutant Vitinha. Mais les Rouge & Bleu ne compte pas s’arrêter là et pisterait un autre joueur Portugais, Renato Sanches. En fin de contrat en juin 2023 avec Lille, l’ancien du Benfica devrait quitter Lille cet été. Alors qu’il était annoncé proche de l’AC Milan, l’arrivée du PSG dans ce dossier a tout chamboulé. L’international portugais aurait donné son accord au champion de France et ne voudrait que le PSG. Dans la capitale française, il retrouverait Luis Campos et Christophe Galtier. Mais selon la presse italienne, la direction parisienne aurait mis un coup de frein dans le dossier pour se concentrer sur les ventes de ses indésirables.

L’AC Milan ne perd pas espoir

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan continu d’avancer dans ce dossier Renato Sanches. Les dirigeants lombards seraient toujours en contact avec ceux de Lille ainsi qu’avec l’agent de l’ancien du Bayern, Jorge Mendes. Le quotidien sportif italien rappelle que le milieu de terrain privilégie toujours le PSG mais que le Milan serait également un club qui lui plairait. La Gazzetta indique que le deal pourrait se réaliser pour 15 millions d’euros. Sky Sport confirme le coup de frein dans le dossier et indique que le Milan tente de se rapprocher des nouvelles conditions pour convaincre Renato de rejoindre l’Italie. Le média italien, conclut en confirmant aussi les contacts fréquents entre le club et Lille mais également avec Jorge Mendes.