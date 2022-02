Frenkie de Jong et le « coup dur » après départ de Messi au PSG

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone cet été après plus de 20 ans sous le maillot Blaugrana. Il a rejoint le PSG. Une arrivée qui a été vécue comme un tremblement de terre sur la planète football. Ses anciens coéquipiers ont été abasourdis après l’annonce officielle de son départ. C’est le cas de Frenkie de Jong.

« Tout d’abord, j’ai pensé que ce n’était pas vrai. Je récupérais mon père et mon frère à l’aéroport et j’ai reçu un message : « Messi quitte Barcelone. » Un peu plus tard, nous avons eu des informations qui confirmaient que cela se produisait vraiment, se remémore le milieu de terrain barcelonais dans une interview accordée à The Guardian. Au début, vous ne pouvez pas y croire, même s’il y a eu des rumeurs tout au long de l’été. Mais je n’ai jamais pris cela sérieusement en considération, alors quand c’est arrivé, ça a été un choc. Il était le visage du club, alors quand il est parti, ce fut un coup dur pour tout le monde. Il nous manque toujours. Quand quelqu’un comme lui quitte le club les choses sont soudainement très différentes.«