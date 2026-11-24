Double vainqueur en titre de la Ligue des champions, le PSG vise une troisième victoire de suite. Frenkie de Jong estime que le club de la capitale est le favori de cette C1 2026-2027.

Le PSG a remporté les deux dernières Ligues des champions. Le club de la capitale vise une troisième victoire de suite dans la compétition pour encore entrer un peu plus dans l’histoire du football mondial. Beaucoup d’observateurs placent l’actuel leader de la phase de ligue comme le favori à sa propre succession. C’est également le cas de certains joueurs. Présent en conférence de presse de veille de match, Frenkie de Jong a été interrogé sur son favori à la victoire finale en Ligue des champions.

« Ils nous ont battus cette saison »

« Le favori à la victoire finale en Ligue des champions ? Pour l’instant, je pense au Paris Saint-Germain parce qu’ils ont gagné les deux dernières éditions. Ils nous ont battus cette saison. Pour nous, c’est donc important de progresser et, en fin de saison, de montrer que oui, nous sommes les meilleurs. » Cette saison, le PSG a très bien débuté sa phase de ligue de la Ligue des champions avec quatre victoires en quatre matches, dont deux face à des prétendants à la victoire finale, Manchester City (2-4) et le FC Barcelone (4-2), synonyme de première place de la phase de ligue. Lors de ces quatre rencontres, il a fait trembler les filets à 20 reprises pour cinq buts encaissés.