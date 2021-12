Froment fait le bilan de la défense du PSG à la mi-saison

Qui dit fin d’année, dit bilan. Ce mardi matin, Julien Froment a décidé de faire un bilan sur la première partie de saison du PSG. Dans sa chronique pour France Bleu Paris, il a décidé de se pencher sur la défense. Il a commencé par les gardiens.

« Avec une mention très bien pour les gardiens de buts. Il faut dire que le PSG possède, n’ayons pas peur des mots, la meilleure doublette du Monde avec Navas et Donnarumma. Malgré leur mise en concurrence, les deux portiers ont très bien fait le boulot. Allez, peut-être que Keylor Navas a réalisé une ou deux erreurs par-ci par-là. Son carton rouge contre Nantes ou sa boulette face à Lens mais chaque fois sans conséquence réelle sur le résultat. Ça sera peut-être l’enjeu de la deuxième partie de saison pour Mauricio Pochettino, déterminer un numéro 1 et un numéro 2. Pour ma part, place à la jeunesse. Donnarumma – 22 ans – a le potentiel pour devenir le meilleur gardien au monde de ses 15 prochaines années. «

Julien Froment qui s’est ensuite attelé à la défense centrale. « Le PSG a concédé 17 buts en Ligue 1, troisième défense du championnat et même pas dans le top 10 en Europe et pourtant, il y a des motifs de satisfaction. En premier lieu le capitaine, Marquinhos, égal à lui-même. L’assurance tout risque du Paris Saint-Germain. Il rattrape souvent les bévues de ses coéquipiers. En fait, c’est le ciment du mur défensif parisien. À ses côtés, Presnel Kimpembe a rendu une copie plutôt propre même s’il a toujours quelques sautes de concentrations qu’il faudra gommer mais dans le combat, Presko répond toujours présent. Mention aussi pour Abdou Diallo qui fait des matches solides en défense centrale. Et même Thilo Kehrer, en même temps, c’est son poste de formation.«

Julien Froment qui conclut sur les latéraux. « À droite, on a tous salué l’arrivée d’Achraf Hakimi. Bilan des opérations, 25 matches, 3 buts et 3 passes décisives. C’est bien mais peut mieux faire. Il faut dire qu’Hakimi est plus habitué à jouer dans une défense à trois. Espérons qu’il soit un peu moins bridé lors de la deuxième partie de saison car derrière lui à droite, c’est le néant. À gauche, beaucoup de quantité mais peut de qualité. Bernat, Kurzawa, Diallo, Mendes. Quatre joueurs pour un poste mais Kurzawa est à la cave, Diallo c’est du dépannage quant à Bernat, il revient de sa grave blessure au genou donc il faut se montrer un peu indulgent avec lui. Idem pour Nuno Mendes, le Portugais d’à peine 19 ans. Il est pétri de talent. Lui aussi il faut lui laisser du temps car c’est clairement l’avenir à ce poste. »