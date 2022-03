Impérial depuis le début de la saison avec le PSG, Marquinhos est en difficulté depuis son très mauvais match lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (3-1). Même si personne ne doute de son niveau, et de son souhait de toujours donner le maximum sur le terrain, certains estiment qu’il n’a pas la personnalité pour être un capitaine. C’est le cas de Julien Froment, qui estime que porter le brassard est un sacerdoce pour le numéro 5 parisien.

« Marquinhos est méconnaissable, à côté de ses crampons depuis quelques semaines avec en point d’orgue son match contre le Real Madrid. Une prestation individuelle cataclysmique. Depuis son arrivée en 2013, je n’ai pas souvenir de l’avoir vu autant en difficulté dans un match et surtout, il n’a pas su répondre présent en tant que capitaine. Il a essayé d’arranger ses partenaires, de les remobiliser, sans effet. Dimanche dernier, à Monaco, rebelotte. Marqui a tenté de sonner la révolte mais un ange est passé sur la pelouse du Stade Louis II avec le non-match du PSG. Être capitaine, c’est devenu pour Marquinhos un sacerdoce, estime le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Qu’on s’entende bien, Marquinhos est un joueur indispensable au Paris Saint-Germain, il a très souvent été l’assurance tout risque du PSG en défense, et le pompier de service devant les micros pour éteindre les feux naissants… Mais cette charge semble lui prendre trop d’énergie, résultat, il perd de l’influx et ses performances sur le terrain s’en ressentent. Et puis, il faut bien le dire, Marquinhos, alors qu’il a porté le brassard 106 fois depuis qu’il est au PSG, renvoie une image, trop soft, trop douce… Marqui, c’est le gendre idéal, celui qui fait apprendre à ses enfants les chants des ultras parisiens, qui se rêve toute sa carrière à Paris. Mais dans ce vestiaire si difficile qu’est le PSG, il ne faut pas un premier communiant, aussi respecté soit-il, pour mener le groupe.«

Le journaliste a ensuite proposé deux noms pour remplacer Marquinhos comme capitaine du PSG, avec une proposition surprenante.

« L’évidence, c’est Kylian Mbappé. Il donne l’exemple sur et en dehors du terrain. Il n’a que 23 ans mais s’affirme de jour en jour comme pouvant être un leader de vestiaire. Sa sortie sur Prime Video après la déroute monégasque en est la preuve. Le problème, c’est que dans deux mois, il devrait changer de liquette et s’engager de l’autre côté des Pyrénées. À moins que la perspective de porter le brassard du PSG puisse être un argument recevable pour le faire changer d’avis. L’autre candidat, qui peut paraître surprenant, c’est… Danilo Pereira. Et oui, ce bon vieux Danilo. Irréprochable sur le terrain en toutes circonstances, c’est un faux gentil, capable de passer une gueulante sur Messi lors du PSG Real au Parc des Princes. Il met le collectif au-dessus de tout, il n’appartient à aucun clan, il est apprécié de tous… En plus, le capitanat il sait ce que c’est puisqu’il a porté avec succès le brassard au FC Porto. Bref, une belle tête de candidat. Si on nous avait dit cela à son arrivée, on se serait bien bidonné… Mais il a démontré, grâce à son travail et à son humilité, qu’il a, à mon sens, tout ce qu’il faut pour remettre de l’ordre dans cette équipe cruellement en manque de lider maximo.«