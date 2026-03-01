Futur adversaire du PSG en C1, Chelsea s’incline contre Arsenal

En huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera Chelsea. Le club londonien s’est incliné dans le derby face à Arsenal ce soir (2-1).

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir écarté l’AS Monaco en barrage (2-3, 2-2), le PSG a hérité de Chelsea à ce stade de la compétition. Les deux clubs s’affronteront au Parc des Princes le 11 mars prochain pour la manche aller, le 17 à Stamford Bridge. Si les Parisiens se sont imposés hier soir contre Le Havre lors de la 24e journée de Ligue 1 (0-1), Chelsea était opposé au leader de la Premier League, Arsenal, ce dimanche soir pour un derby londonien dans le cadre de la 28e journée de la Premier League. Dans une première mi-temps pauvre en occasions, les deux équipes vont faire trembler les filets sur deux corners. Arsenal va ouvrir le score par l’intermédiaire de William Saliba. Sur un corner tiré par Bukayo Saka, Gabriel remet le ballon dans la surface de Chelsea et voit l’international français tromper le gardien des Blues après une déviation de Mamadou Sarr dans son but (1-0, 21e). Il faudra attendre les cinq dernières minutes de la première mi-temps pour voir Chelsea égaliser grâce à un but contre son camp de Piero Hincapié (1-1, 45e+2).

Une histoire de corner

En seconde période, Chelsea va revenir avec de meilleures intentions et va se procurer des situations sans réussir à marquer. C’est finalement Arsenal, sur un nouveau corner, qui va réussir à reprendre l’avantage. Sur un corner frappé à gauche par Declan Rice, Robert Sanchez, gêné par Andrey Santos, a raté sa sortie. Jurrien Timber en profite pour couper de près de la tête (2-1, 66e). Quelques minutes après ce but, les Blues vont se retrouver à 10. Après avoir pris un carton jaune pour contestation sur le deuxième but d’Arsenal, Pedro Neto a pris un deuxième jaune pour un tacle dangereux le long de la touche sur Gabriel Martinelli (70e). Malgré cette expulsion, Chelsea va être l’équipe la plus dangereuse en fin de match, se procurant plusieurs occasions. Mais le club londonien va tomber sur un grand David Raya dans les buts, auteur de grosses parades. Les Blues vont croire égaliser en toute fin de match, mais le but de Delap sera logiquement refusé pour hors-jeu (96e). Chelsea s’incline donc contre le leader de la Premier League (2-1) et reste sixième, à six points du podium.