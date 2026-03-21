Futur adversaire du PSG, Liverpool s’incline contre Brighton

Dans trois semaines, le PSG affronte Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Reds jouaient ce samedi après-midi et ont perdu contre Brighton (2-1).

Avant la trêve internationale, le PSG se déplace à Nice ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +) dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront reprendre la tête du championnat, Lens ayant provisoirement repris la première place avec son large succès contre Angers hier soir (5-1). Son futur adversaire en Ligue des champions, Liverpool, jouait aussi ce samedi. Les Reds se déplaçaient à Brighton dans le cadre de la 31e journée de Premier League. Dès les premières minutes du match, Liverpool prend le contrôle du match, se procure quelques occasions sans pour autant réussir à marquer. Le club anglais va même perdre Hugo Ekitike sur blessure. Victime d’une béquille dès la première minute du match, l’ancien du PSG va finalement sortir dès la septième minute et être remplacé par Curtis Jones. Un coup dur qui sera suivi quelques minutes plus tard par l’ouverture de Brighton. Sur un centre venu de la gauche, Diego Gomez redresse le ballon de la tête vers Danny Welbeck qui propulse le ballon au fond des filets (1-0, 14e). Après ce but, les locaux vont prendre confiance et se procurer quelques situations mais vont voir les Reds revenir au score. Après une erreur de Lewis Dunk qui a dévié le ballon de la tête vers son gardien, Milos Kerkez devance la sortie de Verbruggen et trompe ce dernier d’un piqué du gauche (1-1, 30e). Après ce but, le rythme retombe un peu et les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

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Liverpool en difficulté en seconde période

En seconde période, ce sont les locaux qui vont se montrer les plus dangereux et Giorgi Mamardashvili va briller à plusieurs reprises dans les buts de Liverpool. Brighton va même réussir à prendre l’avantage grâce à un doublé de Danny Welbeck. Trouvé sur le côté gauche, Yankuba Minteh adresse un centre puissant vers le second poteau que Jack Hinshelwood remise du plat du pied droit vers sa gauche. Welbeck a suivi et propulse le ballon au fond des filets. Après vérification de la VAR, le but est validé (2-1, 57e). Après ce but, Brighton va pousser et se procurer quelques situations sans pour autant réussir à mettre un troisième but, Giorgi Mamardashvili réalisant plusieurs belles parades. Liverpool s’incline donc (2-1) et pourrait voir la quatrième place s’éloigner avec cette dixième défaite en Premier League cette saison. Après la trêve internationale, Liverpool retrouvera les terrains avec la finale de la Coupe d’Angleterre contre Manchester City, le 4 avril prochain (13h45), soit quatre jours avant le déplacement au Parc des Princes pour y défier le PSG en quart de finale aller.