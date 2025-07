Futur joueur du PSG, Renato Marin annonce son départ de la Roma

Si ce n’est pas encore officiel, le PSG s’est renforcé cet été avec l’arrivée de Renato Marin. Le gardien a annoncé son départ de l’AS Roma sur ses réseaux sociaux.

Si le PSG possède dans ses rangs Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas, cela ne l’a pas empêché de mettre le grappin sur un nouveau gardien, Renato Marin. En fin de contrat le 30 juin avec l’AS Roma, l’italo-brésilien (18 ans) a décidé de ne pas prolonger l’aventure avec son club formateur et de poursuivre sa carrière avec le PSG. Un accord a été trouvé entre les deux parties pour un contrat de cinq ans, même si ce dernier n’a pas encore été officialisé. Ce vendredi après-midi, Renato Marin a officialisé son départ du club romain via ses réseaux sociaux.

Il a passé cinq ans à l’AS Roma

« Aujourd’hui, je dis au revoir au club qui m’a permis d’entrer dans le monde du football en croyant en mon potentiel tout de suite. Je serai toujours reconnaissant pour la confiance placée en moi. De ces cinq années à Rome, j’apporterai avec vous tous les enseignements que j’ai reçus et beaucoup de moments heureux vécus ensemble. Je soutiens le succès de tout le monde de loin. Merci Rome« , écrit le futur gardien du PSG accompagné d’une vidéo sur ses cinq ans au sein de l’AS Roma. L’officialisation de son arrivée au sein des Rouge & Bleu ne devrait donc plus trop tarder.